Mãozinha é um dos dois brasileiros na NBAAFP

Publicado 07/04/2024 11:58 | Atualizado 07/04/2024 11:59

Estados Unidos - Um dos dois brasileiros que jogam na NBA, principal liga de basquete do mundo, Marcello Pereira, o Mãozinha, ganhou sua primeira oportunidade como titular do Memphis Grizzlies e teve um grande jogo. O ala-pivô fez seu primeiro duplo-duplo na NBA, com 13 pontos e 11 rebotes no jogo contra o Philadelphia 76ers, na noite do último sábado (6).

O brasileiro Mãozinha defende o Memphis Grizzlies, da NBA AFP A equipe de Mãozinha, entretanto, foi derrotada pelo Philadelphia 76ers por 116 a 96. O principal destaque da partida ficou por conta do pivô Joel Embiid, atual vencedor do prêmio de "Jogador Mais Valioso" da NBA. O astro de dois metros e 13 centímetros marcou 30 pontos e 12 rebotes, além de ter dado uma assistência e dois tocos.Mãozinha está na reta final de seu segundo contrato de 10 dias com o Memphis Grizzlies, e agora aguarda um posicionamento da franquia de Tennesee. Além do jogador de 23 anos, o ala Gui Santos, que defende o Golden State Warriors, é outro brasileiro na NBA, e tem contrato válido com a franquia da Califórnia por três anos.

Mãozinha foi contratado como parte da estratégia de recuperação do time em um momento difícil na temporada. O Grizzlies sofre com vários jogadores lesionados, como suas estrelas Ja Morant e Desmond Bane, e ocupa a 13ª posição da Conferência Oeste, com somente 27 vitórias em 78 jogos.