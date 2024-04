Mbappé é a esperança do PSG na Liga dos Campeões - Franck Fife / AFP

jogo de ida na quarta-feira (10), às 16h (de Brasília), na França. Na reta final de sua passagem pelo PSG, Mbappé ainda busca a conquista da primeira Liga dos Campeões e se mostrou muito animado em comandar a equipe na busca pelo título inédito. E sobrou para o Barcelona, adversário das quartas de final , que terá o

No único confronto de mata-mata contra o Barcelona, pelas oitavas da competição europeia, na temporada 2020/21, o francês brilhou, com quatro gols na classificação do PSG. E espera voltar a ser o protagonista.



"Esse é o momento dos grandes jogadores. Estou pronto e, como sempre, não vou me esconder. Vendo a dinâmica que temos, estou seguro de que vamos entregar tudo. Sobre o resultado, está nas mãos de Deus", afirmou Mbappé, em entrevista ao canal 'Téléfoot'.



Mesmo depois de desavenças com o técnico Luís Enrique, que já se prepara para a saída do astro e por isso não o considera mais intocável. Mbappé é a grande esperança no confronto de quartas de final. Tanto que foi poupado e começou no banco de reservas no empate do PSG em 1 a 1 com o Clermont, no sábado, pelo Campeonato Francês.



A conquista da Liga dos Campeões, inclusive, é a chance do francês sair em alta do clube, já que perdeu prestígio desde que decidiu não renovar o contrato.



"No final de abril, nós teremos uma indicação do tipo de temporada que fecharemos", avisou.