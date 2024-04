Ex-Flamengo, Andreas Pereira defende o Fulham, da Inglaterra, desde 2022 - Divulgação / Fulham

Ex-Flamengo, Andreas Pereira defende o Fulham, da Inglaterra, desde 2022Divulgação / Fulham

Publicado 07/04/2024 15:03

Inglaterra - Ex-meia do Flamengo e um dos destaques do Fulham-ING na Premier League, Andreas Pereira pode estar a caminho da Espanha. De acordo com o jornal inglês "Sky Sports", um dos clubes que está com o brasileiro na mira é o Atlético de Madrid, que deve fazer proposta em breve.

O interesse dos espanhóis por Andreas é antigo. Em janeiro, houve uma sondagem ao meia, mas as conversas não avançaram. Agora, mesmo sabendo que o Fulham não está disposto a negociar o jogador, o Atlético quer tentar abrir negociações.

Além do time espanhol, outros dois grandes clubes europeus demonstraram interesse em Andreas. Os nomes não foram revelados, mas especula-se que sejam equipes italianas.

Andreas Pereira chegou ao Fulham em 2022, vendido por 10 milhões de libras (cerca de R$ 64 milhões, na cotação da época) pelo Manchester United. O brasileiro tem contrato com os ingleses até junho de 2026 e sua preferência, até o momento, é permanecer na Inglaterra.