Mariana Pistoia chegou ao evento como a melhor colocada do torneio dentre as 14 atletas, sendo a 49ª no ranking da Federação Internacional de Esgrima (FIE). Atleta do Grêmio Náutico União, ela foi medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023.

Na retomada da disputa, a brasileira encaixou o décimo primeiro toque no colete da colombiana e festejou a vaga nos Jogos Olímpicos. "Foi na superação. Ela jogou com cãibras, dores no dedo, na perna e na panturrilha. Mas passou por cima de tudo isso para alcançar o seu objetivo", afirmou o técnico Alexandre Teixeira.