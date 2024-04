Gui Deodato, ala da equipe de basquete Flamengo - Divulgação/NBB

Gui Deodato, ala da equipe de basquete FlamengoDivulgação/NBB

Publicado 07/04/2024 15:50

Rio - Maior campeão da história da competição, com sete títulos, o Flamengo tem um compromisso importante nesta segunda-feira (8) para encerrar a temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB) na liderança. O Rubro-Negro encara o Pinheiros, no Maracanãzinho, às 20h, e uma vitória garante vantagem de mando de quadra em toda a série de playoffs.

Este será o 36º e último compromisso do Fla na fase de classificação. A equipe comandada por Gustavo De Conti soma 30 vitórias e tem a mesma campanha do rival histórico Franca, que encara o Cerrado fora de casa e torcerá contra o Rubro-Negro para assumir a ponta.

Caso confirme o favoritismo diante dos paulistas no Maracanãzinho, o Flamengo encontrará nas oitavas de final da competição o último classificado para os playoffs (16º colocado). Cinco equipes estão no grupo que briga por vaga: União Corinthians, Botafogo, Cerrado, Mogi e Caxias.

Cenários de Botafogo e Vasco

Na última semana do NBB, o Botafogo, que remou a temporada toda atrás de uma vaga nas últimas posições - grande objetivo da retomada do projeto com baixo investimento -, recebe Corinthians e Pinheiros e pode alcançar a classificação com, pelo menos, uma vitória nos dois jogos e contando com combinação de resultados. O time comandado por Miguel Palmier entra na reta final ocupando a 15ª colocação.

O Vasco, por sua vez, se preocupa em meio à queda de rendimento nos últimos jogos, com três derrotas em três jogos, e encerrará a primeira fase contra os mesmo adversários do Botafogo. Em quarto lugar, os comandados de Léo Figueiró já não podem ultrapassar o Minas (terceiro) e olham apenas para o Bauru (quinto) e Unifacisa (sétimo), únicos com chances. O Paulistano (sexto), iguala o número de vitórias caso vença os dois jogos, mas perderá no confronto direto.