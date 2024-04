Robson Matheus recebeu uma oferta para receber cartão amarelo na Sul-Americana - Divulgação/Always Ready

Publicado 09/04/2024 11:30 | Atualizado 09/04/2024 11:33

Rio - Polêmica na Copa Sul-Americana. O meia Robson Matheus, do Always Ready, da Bolívia, denunciou ter recebido uma oferta de US$ 10 mil dólares (cerca de R$ 50 mil na cotação atual) para receber um cartão amarelo proposital no duelo contra o Defensa y Justicia, nesta quarta-feira (10), na Argentina.

"Algo ruim aconteceu. Recebi uma ligação, primeiro me oferecendo 5 mil dólares para que eu levasse um amarelo no jogo contra o Defensa y Justicia. Eu disse que não, que isso não era do meu caráter e que estou começando no futebol", disse Robson Matheus à imprensa boliviana.

"Quando recusei, me ofereceu 10 mil dólares, e voltei a dizer que não, que jogo futebol porque amo, não por dinheiro. Como o número era desconhecido, eu atendi. Era um número paraguaio. Mas não aceitei, e isso me deixou mal por dentro. Contei à diretoria o que aconteceu, e agora eles estão me apoiando", completou.

Robson Matheus, de 21 anos, teve passagens pela categoria de base do Palmeiras e Cruzeiro, mas foi revelado pelo Always Ready. Ele jogou 11 partidas como profissional pelo clube boliviano e tem um gol e uma assistência.

O Always Ready está no grupo A da Copa Sul-Americana, junto a Defensa y Justicia, da Argentina, Cesar Vallejo, do Peru, e Independiente Medellín, da Colômbia.