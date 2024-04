Mundial de Clubes terá um novo formato a partir de 2025 - AFP

Publicado 18/04/2024 10:25 | Atualizado 18/04/2024 10:26

Rio - O RB Salzburg, da Áustria, garantiu a última vaga da Europa para o Mundial de Clubes de 2025. A eliminação do Arsenal, da Inglaterra, diante do Bayern de Munique, da Alemanha, nas quartas de final da Liga dos Campeões, classificou os austríacos para a competição. Os ingleses tinham chances de classificação em caso de título continental.

Assim, a lista dos 12 europeus foi definida. São eles: Chelsea, Real Madrid e Manchester City, pela conquista da Liga dos Campeões, além de Bayern de Munique, Borussia Dortmund, PSG, Inter de Milão, Juventus, Porto, Benfica, Atlético de Madrid e RB Salzburg pelo ranking da Uefa.

Ao todo, já são 23 clubes classificados para o Mundial de Clubes de 2025, que será a primeira edição com o novo formato. O torneio será disputado a cada quatro anos. Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os representantes do Brasil.

O Brasil, inclusive, será uma exceção da regra no Mundial de 2025. A Fifa não permite que um país tenha mais de dois representantes, exceto que conquistem a vaga com título continental. Ou seja, o Brasil não pode ter representantes pelo ranking da Conmebol. Para ter mais um clube brasileiro na competição, uma equipe diferente de Flamengo, Fluminense e Palmeiras precisa vencer a Libertadores.

O Mundial de Clubes de 2025 será realizado nos Estados Unidos, entre os dias 15 de junho e 13 de julho. A competição terá formato semelhante da Copa do Mundo de seleções, com oito grupos com quatro times cada, que se enfrentam em turno único. Os dois melhores se classificam para as oitavas de final. O mata-mata será em jogo único. Não haverá disputa de terceiro lugar.

Veja os classificados para o Mundial de 2025:

Palmeiras (Brasil): campeão da Libertadores 2021

Flamengo (Brasil): campeão da Libertadores 2022

Fluminense (Brasil): campeões da Libertadores 2023

Chelsea (Inglaterra): campeão da Champions League 2020/2021

Real Madrid (Espanha): campeão da Champions League 2021/2022

Manchester City (Inglaterra): campeão da Champions League 2022/2023

Bayern de Munique (Alemanha): via ranking da Europa

Borussia Dortmund (Alemanha): via ranking da Europa

Paris Saint-Germain (França): via ranking da Europa

Inter de Milão (Itália): via ranking da Europa

Juventus (Itália): via ranking da Europa

Porto (Portugal): via ranking da Europa

Benfica (Portugal): via ranking da Europa

Atlético de Madrid (Espanha): via ranking da Europa

RB Salzburg (Áustria): via ranking da Europa

Al-Hilal (Arábia Saudita): campeão da Champions League da Ásia de 2021

Urawa Red Diamonds (Japão): campeão da Champions League da Ásia de 2022/23

Al Ahly (Egito): campeão da Liga dos Campeões da África de 2020/2021

Wydad Casablanca (Marrocos): campeão da Liga dos Campeões da África de 2021/2022

Monterrey (México): campeão da Concachampions de 2021

Seattle Sounders (Estados Unidos): campeão da Concachampions de 2022

León (México): campeão da Concachampions de 2023

Auckland City (Nova Zelândia): campeão da Champions League da Oceania mais bem ranqueado

Ulsan Hyundai (Coreia do Sul): via ranking da Ásia