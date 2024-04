Sira Martinez - Reprodução / Instagram

Publicado 19/04/2024 09:21

Rio - Os jogadores da seleção espanhola, Robin le Normand, de 27 anos, que atua como zagueiro, e o atacante Ferrán Torres, de 24 anos, estão gerando grande repercussão na mídia do seu país. E não é pelo que estão fazendo dentro de campo. A questão envolve Sira Martínez, de 24 anos, filha do treinador do PSG, Luis Enrique, que teria trocado o jogador do Barcelona pelo atleta da Real Sociedad.

A situação foi noticiada pelo "Socialité", da TV espanhola Telecinco. O chamado 'triângulo amoroso" vem gerando tensões na mídia do país, antes da convocação da seleção espanhola para a Eurocopa. Apesar disso, o relacionamento entre Sira e Ferrán Torres se encerrou no meio do ano passado. A amazona e o defensor ainda não assumiram publicamente o namoro, mas foram flagrados de "forma carinhosa" em San Sebastián, cidade onde o Robin le Normand vive.

Na semana passada, o defensor também foi visto levando Sira ao aeroporto para pegar um voo em direção a Paris para assistir o duelo entre o clube francês, dirigido por seu pai, e o Barcelona. O namoro entre a amazona e o Ferrán Torres ficou famoso na última Copa do Mundo. Na época, Luis Enrique treinava a Espanha e tinha o então genro como opção para o ataque, o zagueiro não foi convocado para disputar o Mundial do Catar.