Henrique Dourado defendeu a Portuguesa no Paulistão - Divulgação/Portuguesa

Publicado 19/04/2024 09:43

Rio - O atacante Henrique Dourado, de 34 anos, que defendeu o Flamengo e o Fluminense, está negociando para reforçar o Santos na Série B. O centroavante tem desejo de defender o Peixe e as bases negociam um possível acerto salarial.

O clube paulista corre contra o tempo, porque a janela de transferências para o primeiro semestre se encerra nesta sexta-feira. Dourado disputou o Campeonato Paulista pela Portuguesa, entrou em campo em 11 partidas e fez somente um gol.

O atacante teve uma passagem pelo Santos em 2013 sem brilho. Dourado viveu seu melhor momento no futebol em 2017, quando defendeu o Fluminense. Naquele ano, o Ceifador entrou em campo em 59 partidas e fez 32 gols, sendo artilheiro do Brasileiro.

No ano seguinte, trocou o Tricolor pelo Flamengo e não obteve o mesmo sucesso. Em 43 partidas no clube carioca, o centroavante fez 14 gols e acabou negociado em 2019 para defender o Henan Jianye, da China. Além da dupla Fla-Flu, da Lusa e do Santos, Dourado defendeu o Palmeiras, o Cruzeiro e a Chapecoense.