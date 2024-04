Petterson foi afastado por indisciplina no Athletico-PR - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/04/2024 13:35

Rio - Afastado por indisciplina e fora dos planos do Athletico-PR , Petterson foi liberado para negociar com o Avaí. O atacante, de 20 anos, pertence ao Flamengo e estava emprestado Furacão até o fim do ano com opção de compra. Sem espaço, o jogador entrou na mira do clube catarinense.

O Athletico-PR tentou devolver o jogador, mas o Flamengo rejeitou. Por isso, buscou outras opções. O Avaí manifestou interesse, e a proposta agradou todas as partes. O clube catarinense corre contra o tempo para finalizar a documentação, já que o prazo para inscrição de novos atletas encerra nesta sexta-feira (19).

Petterson foi afastado das atividades pelo técnico Juan Carlos Osório e não foi reintegrado após a chegada do técnico Cuca. O staff do atacante procurou o treinador após a mudança no comando para rever a situação, mas foi informado pelo clube que a decisão era institucional e não seria alterada.

Com a camisa do Athletico-PR, Petterson jogou apenas 32 minutos. Ele participou de apenas um jogo pelo Campeonato Paranaense e marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Londrina, no dia 10 de fevereiro. Porém, no mesmo mês o jovem foi afastado por indisciplina.