Lincoln foi anunciado como novo reforço do SCR Altach, da ÁustriaDivulgação / SCR Altach

Publicado 19/04/2024 14:55

Áustria - Jogador revelado pelo Flamengo, o atacante Lincoln foi anunciado como novo reforço do SCR Altach, clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Austríaco. O centroavante de 23 anos firmou contrato com a equipe até 2026.



Zweiter Sommerneuzugang beim SCRA: Lincoln Corrêa dos Santos unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2026 und verstärkt ab nächster Saison unsere Offensive!



https://t.co/x0tjWhaMLt pic.twitter.com/rleN7BKzTQ — SCR Altach (@SCRAltach) April 18, 2024

"Estamos trazendo um jogador extremamente bom tecnicamente. Tem muitas coisas que são necessárias no ataque", afirmou Roland Kirchler, diretor esportivo do Altach.

Tratado como uma das grandes promessas das categorias de base do Flamengo, Lincoln foi promovido ao time principal do clube em 2017. O atacante fez parte do elenco histórico de 2019, que foi campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e do Carioca daquele ano e que viria a ser vitorioso da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana do ano seguinte.

Entretanto, apesar do status nas categorias de base, Lincoln não conseguiu desempenhar o mesmo futebol no time principal. Isso fez com que ele fosse vendido pelo Flamengo em 2020 para o Vissel Kobe, do Japão, onde atuou por três temporadas.

Em 2022, ele teve um rápido retorno ao futebol brasileiro quando foi emprestado ao Cruzeiro, que, na época, brigava pela liderança da Série B. Lincoln, porém, voltou a apresentar um desempenho aquém do esperado, e retornou ao Vissel Kobe ao final de seu contrato de empréstimo.