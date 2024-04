Zidane - AFP

Publicado 19/04/2024 14:49

Rio - Bayern e Zinedine Zidane estariam próximos de um acordo. De acordo com informações do jornal espanhol "Mundo Deportivo", as conversas estão avançadas, embora ainda não tenha havido a assinatura de contrato. O treinador francês já teria, inclusive, indicado reforços para fortalecer a defesa do clube alemão na próxima temporada.

Zidane, de 51 anos, se tornou o favorito para assumir o Bayern após Xabi Alonso decidir seguir no Leverkusen e Julian Nagelsmann renovar seu contrato com a seleção alemã. Thomas Tuchel não vai permanecer no hexacampeão europeu, mesmo que conquiste o título da Liga dos Campeões.

O treinador francês não trabalha desde 2021, quando encerrou sua segunda passagem pelo Real Madrid. Zidane, inclusive, só treinou o clube francês. Ele conquistou inúmeros títulos pelo clube espanhol, os principais são: três Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes e dois Campeonatos Espanhóis.

O ídolo da seleção francesa já recebeu contato de inúmeros clubes após deixar o Real Madrid, mas nenhuma proposta, até o momento, conseguiu seduzir o ex-jogador, que estaria visando o cargo na seleção francesa, apesar de Didier Deschamps não esboçar intenção de deixar a equipe nacional.