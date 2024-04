Ivana Knoll - Reprodução / Instagram

Rio - A musa da Copa do Mundo, Ivana Knöll, de 31 anos, desabafou nas redes sociais após receber uma negativa de um projeto. Ele pediu a autorização para fazer uma filmagem de 30 minutos em um estádio da Croácia, visando promover a participação do seu país na Eurocopa, mas acabou não sendo autorizada.

"Quero explicar uma situação. Estou trabalhando em um projeto relacionado a Eurocopa e precisava de um estádio agradável na Croácia para 30 minutos de filmagem desse projeto, sem pessoas sem complicações que possam prejudicar o campo. Porém, não consegui a autorização", escreveu Ivana no seu perfil no Instagram.

O estádio consultado pela musa foi o do Nogometni Klub Osijek, na cidade de Osijek, no leste da Croácia. Ivana citou que recebe mais apoio fora do seu país que em sua terra natal.

"Só não sei como é que um estádio na Alemanha se encaixa e considera que contribui para a promoção, enquanto por exemplo o meu país não", lamentou a modelo.