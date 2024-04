Maracanã é alvo de disputa entre Flamengo, Fluminense e Vasco - Divulgação / Prefeitura do Rio

Maracanã é alvo de disputa entre Flamengo, Fluminense e VascoDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 19/04/2024 11:24 | Atualizado 19/04/2024 11:27

Rio - A licitação do Maracanã entrou na reta final, mas parece longe de terminar. O Governo do Estado do Rio de Janeiro adiou a última fase, prevista para o dia 30 de abril, para 8 de maio. O Consórcio Fla-Flu, formado por Flamengo e Fluminense, e o Consórcio 'Maracanã Para Todos', do Vasco e WTorre, seguem na disputa para administrar o estádio por 20 anos.

O motivo do adiamento foi o ponto facultativo do dia 22 de abril e o feriado de São Jorge. Na última fase, os concorrentes vão apresentar a proposta financeira. Flamengo e Fluminense são os favoritos, já que conseguiram uma ampla vantagem na proposta técnica. A dupla Fla-Flu somou 117 pontos contra apenas 81 do consórcio do Vasco.

Os três concorrentes entraram com recursos após análise da proposta técnica. O Vasco contesta a retirada de mais de 30 pontos da classificação final, além de alegar irregularidades e benefícios a dupla Fla-Flu, e pede a desclassificação dos rivais. Já o Consórcio RNGD, da Arena 360, que administra o Mané Garrincha, contesta a desclassificação.