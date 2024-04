Lando Norris, da McLaren, conquistou a pole da sprint do GP da China - Pedro Pardo / AFP

Publicado 19/04/2024 10:30 | Atualizado 19/04/2024 10:39

Rio - O GP da China voltou com surpresas. Em meio a chuva, o britânico Lando Norris, da McLaren, garantiu a pole position da sprint, na madrugada desta sexta-feira (19), no Circuito Internacional de Xangai. O piloto teve a volta deletada e devolvida, e largará na primeira fila ao lado de Lewis Hamilton, da Mercedes.

A chuva chegou ao Circuito de Xangai no fim da segunda fase da classificação e prejudicou George Russell, da Mercedes, que foi eliminado precocemente e terá que largar em 11º lugar. A pista molhada atrapalhou nomes como Verstappen, da Red Bull, e Leclerc, da Ferrari, que terminaram em 4º e 7º, respectivamente.

No fim, Alonso chegou a assumir a pole, mas foi superado por Hamilton. Norris, que teve a volta deletada, teve tempo para mais uma tentativa e, novamente, teve o giro deletado, mas devolvido em seguida para tirar a pole das mãos do heptacampeão.

A sprint do GP da China será a primeira de seis na temporada de 2024 da Fórmula 1. A corrida será realizada às 00h (de Brasília), deste sábado (20), e em seguida a classificação, às 4h. No domingo (21) ocorre a corrida principal, no mesmo horário.

Veja a classificação:

Lando Norris (McLaren)

Lewis Hamilton (Mercedes)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Max Verstappen (RBR)

Carlos Sainz (Ferrari)

Sergio Pérez (RBR)

Charles Leclerc (Ferrari)

Oscar Piastri (McLaren)

Valtteri Bottas (Sauber)

Guanyu Zhou (Sauber)

George Russell (Mercedes)

Kevin Magnussen (Haas)

Nico Hulkenberg (Haas)

Daniel Ricciardo (RB)

Lance Stroll (Aston Martin)

Pierre Gasly (Alpine)

Esteban Ocon (Alpine)

Alexander Albon (Williams)

Yuki Tsunoda (RB)

Logan Sargeant (Williams)