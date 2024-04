Luis Zubeldía - Divulgação / LDU

Publicado 19/04/2024 11:00 | Atualizado 19/04/2024 11:01

Rio - Após demitir Thiago Carpini, na última quinta-feira, o São Paulo está perto de anunciar a contratação do seu substituto. O Tricolor Paulista tem um acerto com o argentino Luis Zubeldía, de 43 anos, que conquistou a Sul-Americana de 2023 pela LDU, de Quito.

Luis Zubeldía foi jogador de futebol defendendo o Lanús por sete temporadas. Com passagens por seleções de base do seu país, ele encerrou sua carreira precocemente devido a lesões. Com apenas 31 anos, o argentino iniciou sua carreira como técnico.

Em seu país, o técnico passou pelo Lanús e pelo Racing. Além disso, trabalhou no Santos Laguna, do México, no Cerro Porteño, do Paraguai, e no Real Alavés, da Espanha. No futebol equatoriano, Luis Zubeldía passou pela LDU, em duas oportunidades, pelo Barcelona de Guayaquil e pelo Independiente Medellín.