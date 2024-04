Zagallo morreu no dia 5 de janeiro - Reprodução

Publicado 19/04/2024 14:18

Rio - A herança deixada pelo ex-jogador e técnico Mario Jorge Lobo Zagallo, que morreu no dia 5 de janeiro, não conta com uma quantia tão expressiva em dinheiro. De acordo com informações divulgadas primeiramente pelo "UOL", os valores encontrados nas contas bancárias do Velho Lobo são menores do que suas dívidas.

Mario César Zagallo, filho caçula e inventariante dos bens da lenda do futebol brasileiro, apresentou à Justiça do Rio uma lista com o saldo deixado pelo pai em cinco contas bancárias, de quatro bancos diferentes. A soma é de R$ 205 mil, valor menor do que os R$ 465 mil que ele possuía em dívidas.

Os extratos apresentados por Mário César detalham como era distribuído o dinheiro de Zagallo: Banco Bradesco, onde guardava R$ 19.565,94, Banco Itaú, com conta corrente no valor de R$ 21.694,69 e aplicações que somam R$ 159.692,49, Banco Santander, com saldo de R$ 4.465,83, e Caixa Econômica Federal, com apenas R$ 316,45.

As dívidas

As dívidas são referentes a dois processos trabalhistas perdidos por Zagallo, que foram movidos por ex-funcionárias que trabalhavam na casa de sua família. Maria Lucia Vieira Gomes e Fabiane Ribeiro Barbosa cobravam salários não pagos ou diminuídos sem aviso prévio.

Maria provou que o Velho Lobo diminuiu seu salário em 50% após a morte de sua mulher, Alcina de Castro Zagallo, em 2012. Com isso, ela teve direito a uma indenização de R$ 115 mil. Já Fabiane teve ganho de causa em R$ 350 mil por férias e salários não pagos.

Imóveis

Apesar dos valores encontrados nas contas bancárias não serem tão altos, eles não representam a herança total de Zagallo. O ex-treinador também deixou três imóveis em seu nome, sendo dois apartamentos em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca e uma mansão em Teresópolis, na região serrana, que está à venda por R$ 2 milhões.