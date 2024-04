Klopp anuncia a saída do Liverpool ao fim da temporada e terá, pelo menos, um ano sabático - AFP

Publicado 26/04/2024 13:32

Em clima de despedida, o treinador Jürgen Klopp indicou, nesta sexta-feira (26), Arne Slot, técnico do Feyenoord, da Holanda, como um nome capaz de fazer um bom trabalho à frente do Liverpool. Com uma passagem vitoriosa no futebol da Inglaterra, o comandante alemão ainda enalteceu seu atual clube.



"Melhor trabalho do mundo, melhor clube do mundo".



O discurso de Klopp ficou em evidência após Slot surgir como um dos favoritos ao cargo de treinador. Ele confirmou o início das negociações e afirmou que substituir o trabalho do atual técnico seria uma das tarefas mais difíceis no cenário internacional.



Bem humorado, Klopp minimizou a sua importância à frente do time. Ele disse que as recentes derrotas da sua equipe podem até tirar o peso do futuro comandante.



"Acho que, agora, até ajudo nessa mudança não terminando a temporada em alta. Dá a impressão de que há espaço para melhorias. Mas garanto que no Liverpool, é tudo muito bom. Tem uma ótima equipe com pessoas fantásticas. Ele (Slot) pegaria um trabalho muito interessante", completou.



Ao fim desta temporada, ele vai colocar fim a um ciclo de oito anos no clube. Entre os troféus mais importantes conquistados no período estão o Campeonato Inglês e a Liga dos Campeões.



Neste final de vínculo, o técnico alemão esperava sair em alta com o título da edição atual do Campeonato Inglês. Mas a derrota de 2 a 0 para o Everton complicou as pretensões de dar a volta olímpica.



Ainda sobre Slot, Klopp fez elogios ao seu estilo de trabalho. "Se ele é a solução, estou mais do que feliz. Não cabe a mim julgar essas coisas, mas tudo parece muito bom."



O candidato ao cargo de técnico do Liverpool tem 45 anos e foi campeão da liga holandesa na temporada passada. Neste ano, ele levou o Feyenoord a levantar a taça da Copa da Holanda.