Embiid optou por representar os Estados Unidos em vez de jogar pela França (país do qual tem cidadania) ou por seu país natal, Camarões Reprodução / Instagram

Publicado 26/04/2024 15:20

Estados Unidos - Astro da NBA e principal jogador do Philadelphia 76ers, Joel Embiid revelou estar com paralisia de Bell. Após a vitória de seu time sobre o New York Knicks na última quinta (25) , por 125 a 114, pelos playoffs da Conferência Leste, quando marcou 50 pontos, o pivô detalhou que tudo começou na semana passada, antes do jogo contra o Miami Heat.

"Tive enxaquecas muito fortes, mas achei que não era nada. Normalmente não gosto de checar, mas por alguma razão acabei precisando falar com alguém", disse Embiid, que continuou:

"É muito chato, sabe, com o lado esquerdo do meu rosto, minha boca e meu olho. Então, sim, tem sido difícil. Mas eu não desisto, então tenho que continuar lutando. Mas sim, é lamentável. É assim que eu vejo as coisas. Mas não é uma desculpa. Tenho que continuar pressionando".

A paralisia de Bell causa enfraquecimento ou paralisia dos músculos de um dos lados do rosto. O distúrbio foi o mesmo que Falcão, um dos maiores esportistas brasileiros, enfrentou em 2012, durante a Copa do Mundo de Futsal.

Na época, o antigo camisa 12 foi para o jogo contra a Argentina, pelas quartas do torneio, com um lado do rosto paralisado e acabou sendo decisivo na classificação do Brasil para as semis, marcando dois gols.