Vitor Roque tem sido pouco aproveitado por Xavi no BarcelonaPau Barrena / AFP

Publicado 26/04/2024 14:59

Rio - A permanência de Xavi Hernández no comando do Barcelona pode ter consequências no futuro de Vitor Roque no clube espanhol. De acordo com informações do jornal "Marca", existe a possibilidade do brasileiro ser negociado na próxima janela de transferências.

A publicação não explica como seria o negócio, se um empréstimo ou uma transferência em definitivo, porém, crava que Xavi não demonstrou ter confiança no atacante brasileiro. O atacante, de 19 anos, entrou em campo em apenas 13 partidas e fez dois gols pelo Barcelona.

Apesar disso, o jornal cita que Xavi entende que o brasileiro também precisa de tempo para se adaptar. Com passagens pela base do Cruzeiro, Vitor Roque se destacou pelo Athletico-PR, clube que defendeu em 2022 e 2023.