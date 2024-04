Sesi conquistou seu segundo título de Superliga - Divulgação / CBV

Publicado 28/04/2024 11:49 | Atualizado 28/04/2024 11:58

O Sesi-SP conquistou a Superliga masculina de vôlei ao vencer o Campinas, na manhã deste domingo (28), em Recife. A vitória por 3 sets a 0 (25/16, 25/23 e 25/20) foi o segundo título da equipe de Bauru em sua história. A última vez que conquistou a competição havia sido em 2011.

O clube bateu na trave em 2014, 2015, 2018 e 2019, onde perdeu a final da Superliga nas quatro ocasiões. O grito de campeão estava entalado na garganta do torcedor bauruense. O título confirmou o favoritismo que o time do interior de São Paulo tinha. A equipe terminou a primeira fase na terceira colocação.

O Campinas até tentou esboçar uma reação, após a derrota no primeiro set. No entanto, a equipe parou no oposto Darlan, que foi o grande nome do jogo. O jogador fez o ponto decisivo que confirmou o título da equipe bauruense.

Agora, o Sesi empata com o Bauru, em oitavo, com dois títulos cada no ranking de maiores campeões da Superliga. O maior campeão é o Cruzeiro, com oito.

"Acho que ainda não consigo assimilar tudo que está acontecendo. Agora é desfrutar. Quando minha mãe está, eu não perco. Fiquei procurando ela na arquibancada. Quando a vi, disse que eu tinha de ganhar, se não levaria muito esporro em casa", brincou Darlan, destaque da decisão.