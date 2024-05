Mikel Arteta - AFP

Publicado 03/05/2024 10:19

Rio - O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, de 42 anos, comentou os rumores de que o atacante Gabriel Jesus, de 26 anos, pode deixar o clube inglês no fim da temporada. O espanhol reforçou que não pretende liberar o brasileiro para outra equipe.

"Não sei de onde vêm as notícias sobre a saída de Gabriel Jesus. Não temos a menor intenção de liberá-lo na próxima temporada", afirmou o espanhol.

As notícias da possível saída de Gabriel Jesus foram divulgadas pelo portal inglês "The Athletic". De acordo com a publicação, o Arsenal desejaria se desfazer do brasileiro por conta da sua sequência de lesões.

No clube londrino desde o meio de 2022, contratado por 52 milhões de euros (R$ 289 milhões, na cotação da época), o brasileiro fez 66 jogos pelo clube londrino, marcou 19 gols e deu 14 assistências. Na atual temporada são 33 partidas e oito gols.