Carlos Barbosa foi afetado com a forte chuva no Rio Grande do Sul - Reprodução

Carlos Barbosa foi afetado com a forte chuva no Rio Grande do SulReprodução

Publicado 03/05/2024 15:00 | Atualizado 03/05/2024 15:08

Rio - A delegação do Carlos Barbosa passou por um drama na manhã desta sexta-feira (3). O time retornava de Francisco Beltrão, no Paraná, onde disputou partida válida pela Liga Nacional de Futsal (LNF), e sofreu com um forte temporal na Serra das Antas, em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, presenciando deslizamentos de terra e interdições na via.

Sem possibilidade de retomar a viagem de ônibus, a delegação foi orientada a deixar o local a pé até um ponto seguro, para retornar à cidade de Veranópolis. O grupo foi resgatado após chegar ao ponto de seguro. Apesar do susto, ninguém se feriu. O Carlos Barbosa ficará hospedado em Veranópolis até a normalidade do tempo.

O time de futsal da ACBF, do Rio Grande do Sul, teve que abandonar seu ônibus após um deslizamento bloquear a estrada quando a equipe retornava do Paraná, onde atuou pela Liga Futsal.



O estado do Rio Grande do Sul está passando por uma situação muito delicada, com chuvas fortes… pic.twitter.com/99PnLLyOrG — PELEJA (@PELEJA) May 2, 2024

O Rio Grande do Sul tem sofrido com um alto volume de chuva desde segunda-feira. Ao todo, morreram 37 pessoas e outras 74 estão desaparecidas. Além disso, mais de 24 mil pessoas ficaram desabrigadas. A Defesa Civil diz que 235 dos 496 municípios gaúchos foram afetados pelas enchentes. Em Porto Alegre, as águas do lago Guaíba invadiram a região das ilhas, ruas do Centro Histórico e a estação rodoviária.

A cheia do Guaíba provocou alagamentos nos centros de treinamento de Grêmio e Internacional. O nível das águas no Cais Mauá superou a conta de inundação e deve ultrapassar a maior marca desde a enchente histórica de 1941, quando chegou a 4,76 metros.