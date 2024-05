Klopp - AFP

03/05/2024

Rio - Vivendo suas últimas semanas no comando do Liverpool, Jurgen Klopp passou por um momento delicado com Mohamed Salah no último fim de semana, no empate com o West Ham, pelo Campeonato Inglês. O alemão concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira para afirmar que a situação entre os dois foi resolvida.

"Está completamente resolvido. Não há problema. Se não nos conhecêssemos por tanto tempo, não tenho certeza de como lidaríamos. Mas nos conhecemos por muito tempo e respeitamos um ao outro tanto que não há problema. Estamos bem e não tem história", afirmou.

Os dois discutiram à beira do gramado quando Salah se preparava para entrar em campo aos 35 minutos do segundo tempo. Ao fim da partida, Klopp tentou minimizar o assunto, afirmando que conversaram no vestiário e que o assunto estava resolvido para ele. Porém, o atacante declarou que "se eu falar, vai pegar fogo".

Klopp já declarou que irá deixar o Liverpool após o fim da atual temporada europeia. Salah tem contrato até junho de 2025, porém, a imprensa inglesa afirma que o egípcio tem chances de acertar com o futebol saudita.