Aimèe Alvarez é torcedora do América do MéxicoReprodução / Instagram

Publicado 13/05/2024 12:12

Rio - A musa do OnlyFans, Aimèe Alvarez, de 34 anos, comemorou a classificação do América para a semifinal do Campeonato Mexicano. A beldade compareceu ao estádio Azteca para acompanhar o empate que deu a vaga para seu clube do coração. O resultado foi obtido no fim da partida.

No ano passado, a modelo fez uma grande promoção na sua conta do OnlyFans após o América conquistar o título mexicano. Aimèe deu um desconto de 60% para os seus fãs terem acesso ao seu conteúdo íntimo.



Aimèe Alvarez se tornou conhecida em 2018, quando participou de uma festinha envolvendo os jogadores da seleção mexicana antes da Copa do Mundo da Rússia. Além dela, outras 29 mulheres estiveram presentes.