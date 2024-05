Gianni Infantino, presidente da Fifa - AFP

Gianni Infantino, presidente da FifaAFP

Publicado 15/05/2024 08:30 | Atualizado 15/05/2024 08:37

Rio - O Mundial de Clubes vai ganhar uma edição feminina. A Fifa anunciou nesta quarta-feira (15) a criação da versão feminina da competição, que terá sua edição inaugural em janeiro ou fevereiro de 2026. O local e a distribuição de vagas ainda serão definidos.

O torneio será realizado a cada quatro anos e terá a participação de 16 equipes. A Conmebol deseja quatro vagas. Além disso, terá outro torneio anual, mas ainda sem definição sobre o formato. A tendência é que siga o exemplo da competição anual masculina.

A Fifa também anunciou mudanças no calendário internacional do futebol feminino para o período entre 2026 e 2029. O número de janelas internacionais será reduzida de seis para cinco, tendo sempre quatro semanas de espaço entre as datas Fifa.

O Congresso da Fifa vai decidir na próxima sexta-feira (17) a sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. O Brasil concorre contra uma aliança formada por Holanda, Bélgica e Alemanha. O relatório técnico da Fifa apontou que o Brasil obteve maior nota e está na frente na disputa.