Feliphe faleceu com 28 anosDivulgação

Publicado 15/05/2024 09:00 | Atualizado 15/05/2024 09:05

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) vai investigar a morte do árbitro Feliphe da Cunha Oliveira Cabral da Silva . O presidente em exercício Marcio de Menezes Duba, que ocupa o lugar de Rubens Lopes até o dia 19 de maio, criou uma comissão para apurar os fatos.

O árbitro Feliphe da Cunha Oliveira Cabral da Silva passou mal no teste físico realizado na Vila Olímpica Professor Manoel José Gomes Tubino, no último dia 4 de maio. Ele foi levado ao hospital e morreu cinco dias depois. Ao DIA, uma testemunha relatou que houve negligência ao socorrê-lo.

Feliphe da Cunha passou mal e esperou por atendimento por quatro minutos — mesmo tempo até o fim do teste físico. Somente depois disso ele foi levado para ambulância, já que na ausência da mesma o teste teria que ser paralisado. Ainda de acordo com a testemunha, a ambulância saiu após cerca de 20 minutos.

A Ferj estabeleceu prazo de 30 dias para emissão de parecer e relatório sobre o caso. A Comissão Especial de Sindicância Administrativa (CESA) conta com auditores de tribunais desportivos, um procurador do Estado do Rio de Janeiro, uma coordenadora médica do SAMU, além do presidente da Associação Nacional de Árbitros de Futebol (ANAF) e o diretor do Departamento de Medicina e Saúde da Ferj.

Veja os nomeados:

Felipe Bevilacqua (Auditor do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol), que presidirá a Comissão;

Claudio Roberto Pieruccetti Marques (Procurador do Estado do Rio de Janeiro);

Dilson Neves Chagas (Auditor do Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Rio de Janeiro);

Ana Beatriz Busch Araújo (Coordenadora Médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU/Rio);

Salmo Valentim (Presidente da Associação Nacional de Árbitros de Futebol - ANAF);

Emmanuel Godoi (Diretor do Departamento de Medicina e Saúde da FERJ)