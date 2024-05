Garotinho no velório do amigo Washington Rodrigues, o Apolinho - Reginaldo Pimenta/Agência O ia

Publicado 16/05/2024 15:39

"Acho que o momento em que ele se transformou de repórter para comentarista foi uma sugestão minha. Ele relutou no início, foi num taxi em Buenos Aires, saindo do estádio Monumental de Núñez para o aeroporto de Ezeiza. Em 78, depois da final da Copa do Mundo, eu dei essa sugestão para ele. No início se assustou, mas acreditou, foi firme e se transformou no maior comentarista do Brasil", contou Garotinho, que formou uma dupla de ouro com Apolinho nas transmissões esportivas.

O narrador também fez um relato dos últimos momentos do Velho Apolo. De acordo com José Carlos Araújo, o amigo conseguiu acompanhar parte da vitória do Flamengo sobre o Bolívar por 4 a 0 , válida pela Libertadores.

"Nossa felicidade é o sucesso dele. Até o último instante assistindo ao jogo do Flamengo. Até o 3 a 0 ele acompanhou, fechou os olhos e se despediu. Quer dizer, até o último instante o Flamengo estava no coração dele", contou Garotinho.