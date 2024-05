O radialista Washington Rodrigues posa com um exemplar do DIA, em 2017 - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 16/05/2024 15:38 | Atualizado 16/05/2024 15:40

Rio – A morte do radialista esportivo Washington Rodrigues , o Apolinho, na noite da última quarta-feira (15), aos 87 anos, gerou grande comoção no mundo do futebol. Figuras como Romário outros famosos manifestaram seu pesar com o falecimento do comentarista, que estava internado no Hospital Samaritano na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para tratar de um câncer.