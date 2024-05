O camaronês Faris Moumbagna (de branco) jogou pelo Olympique de Marselha horas antes de sofrer tentativa de assalto - Lou Benoist / AFP

Publicado 20/05/2024 12:17

A imprensa francesa informou que jogadores do Olympique de Marselha sofreram uma tentativa de assalto na madrugada desta segunda-feira (20), com direito a tiros disparados pelos ladrões. O crime aconteceu após a última partida do time pelo Campeonato Francês, na vitória por 2 a 1 sobre o Le Havre, fora de casa.



De acordo com o site 'Europe 1', os camaroneses Jean Onana e Faris Moumbagna estavam no carro voltando do CT, e a caminho de suas casas, quando foram abordados pelos criminosos entre 3h e 4h no horário local. Já o jornal 'La Provence' informou que o marfinense Bamo Meite também foi vítima.



No total, três carros foram parados pouco depois de saírem do CT - eles voltaram de viagem com a delegação no ônibus -, mas os jogadores conseguiram fugir, sob ataques de tiros. A porta do veículo de um dos jogadores foi atingida duas vezes, mas ninguém se feriu.



Outra bala foi encontrada no porta-malas, mas a notícia não informou se foi no mesmo carro ou em outro. O Ministério Público de Marselha abriu uma investigação sobre o caso.