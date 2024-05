Marc Bartra e Jessica Goicoechea namoram desde 2021 - Reprodução / Instagram

Publicado 28/05/2024 10:21

Rio - A modelo espanhola Jessica Goicoechea, de 27 anos, que namora o ex-zagueiro do Barcelona, Marc Bartra, de 33 anos, revelou detalhes íntimos da relação do casal. Em participação no programa "La Resistencia", talk show da Movistar, a beldade afirmou que tem um acordo no relacionamento de sexo diário e que cada relação acaba recebendo uma pontuação.

"Neste mês, nos vimos dez vezes, mas creio que já fizemos 16 ou 17 pontos", afirmou Jessica. Presente na plateia do programa, o defensor afirmou que em alguns dias não conseguem cumprir o acordo, mas acabam compensando. Geralmente, a cada dia que nos vemos, precisamos cumprir. Quando estamos cansados, dobramos no seguinte dia", revelou Bartra.



Recentemente, os dois acabaram fazendo uma viagem com amigos para Bali, na Indonésia. O momento acabou fazendo com que o casal não conseguisse manter a sua frequência sexual. "Estávamos em um grupo de seis pessoas e tínhamos pouca intimidade. Quando dava, eu fechava as cortinas, a porta e fazia [masturbação]. Mas não dava pra fazer muita coisa diante de tanta gente", relembrou.

Revelado pelo Barcelona, Marc Bartra atuou no clube até 2016, quando se transferiu para o Borussia Dortmund, da Alemanha. Em 2018, ele chegou ao Betis, seu atual clube. O espanhol teve uma passagem pelo Trabzonspor, da Turquia, entre 2022 e 2023. A modelo e o jogador estão juntos desde novembro de 2021.