Troféu da Libertadores - Divulgação / Conmebol

Troféu da LibertadoresDivulgação / Conmebol

Publicado 29/05/2024 10:00

Rio - A sensitiva Vó Bahiana, que acumula mais de 13 milhões de seguidores nas redes sociais, fez suas previsões em relação aos clubes cariocas nas disputas da Libertadores e da Copa do Brasil. Na opinião dela, Flamengo e Fluminense têm perspectivas mais otimistas e podem, inclusive, disputar a decisão da principal competição de clubes da América do Sul.

Vó Bahiana Divulgação

Vó Bahiana ressalta que as previsões não são determinísticas e o futuro dos times cariocas dependerá, em grande parte, do trabalho realizado por jogadores, comissão técnica e diretoria. Porém, ela crê que suas previsões acendem a chama da esperança e da expectativa nos corações dos torcedores, que sonham com um ano de glórias para seus clubes.

Confira as previsões:

LIBERTADORES

Flamengo: O Flamengo tem uma grande chance de chegar até a final da Libertadores, mas irão passar por algumas situações de risco e perigo e devem estar atentos com a saúde dos jogadores.

Fluminense: As energias estão boas e tem grandes chances de chegarem até a final, mas infelizmente não ganhará o campeonato.

Botafogo: Vejo que as energias estão muito densas no Botafogo. Vejo jogadores se machucando e isso prejudicando o jogo deles e não conseguindo uma boa posição na Libertadores.

COPA DO BRASIL

Flamengo: Vão ter que jogar muito, vejo um time muito forte lutando com eles na final, mas ele pode sim levantar a taça de 2024. Vejo um time da cor verde muito forte numa final com Flamengo.

Fluminense: Pode chegar até as finais, mas uma energia densa que ronda esse time me preocupa, pois pode não deixá-lo chegar até a final.

Botafogo: Infelizmente não vejo ele em uma boa colocação, pois o time está desregulado em seu plano astral atrapalhando infelizmente o jogo em campo e fazendo eles não chegarem até as finais.

Vasco: infelizmente precisa abrir os caminhos do time, esse ano não será um ano de bons fluidos, pois vejo ele sendo eliminado e não chegando em final nenhuma. Os jogadores precisam de uma limpeza espiritual, pois muitos lá dentro tem os caminhos fechados travando na hora do jogo em campo, já que tudo é energia.