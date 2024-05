Gabriel Magalhães em ação pela seleção brasileira - Vitor Silva/CBF

Publicado 29/05/2024 10:25 | Atualizado 29/05/2024 11:37

Rio - Gabriel Magalhães não será problema para a Copa América. O zagueiro se recuperou de uma luxação leve no ombro direito e vai ficar à disposição do técnico Dorival Júnior para a competição, que será realizada nos Estados Unidos entre 21 de junho e 15 de julho.

O zagueiro sofreu uma luxação leve no ombro direito na vitória do Arsenal sobre o Everton por 2 a 1, pela última rodada do Campeonato Inglês. Ele utilizou tipoia e realizou tratamento durante os dez dias de férias em São Paulo, e apresentou uma evolução considerada satisfatória.

O Arsenal não vê mais necessidade do uso de tipoia. O departamento médico da CBF aguarda o zagueiro em Orlando, nesta quinta-feira (30), para exames clínicos presenciais. A expectativa é que ele fique à disposição do técnico Dorival Júnior para o amistoso contra o México, no dia 8, no Texas.

Gabriel Magalhães foi eleito para a seleção do Campeonato Inglês na temporada 2023/24. O zagueiro, de 26 anos, disputou 36 jogos na competição e fez quatro gols. Na temporada, foram 50 partidas e o mesmo número de gols. O Arsenal foi vice-campeão da Premier League.