Publicado 30/05/2024 00:23

Rio - Na noite desta quarta-feira (29), Lucas Paquetá embarcou rumo aos Estados Unidos para se apresentar à Seleção. O meio-campista, que foi acusado pela Federação Inglesa de violar regras de apostas esportivas , defenderá o Brasil em amistosos e na Copa América 2024.

Paquetá, do West Ham, embarcou junto com Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa) e João Gomes (Wolverhampton). A informação foi dada primeiro pelo site "ge".



Os jogadores estão num voo para Miami, na Flórida. De lá, pegarão um trem para Orlando, cidade que será a base da seleção brasileira na data Fifa.

Situação de Luca Paquetá

Na semana passada, a Federação Inglesa (FA) indiciou o atleta por violação das regras de apostas esportivas. Segundo a entidade, o brasileiro teria forçado cartões amarelos em partidas entre novembro de 2022 e agosto de 2023.

Na época, o brasileiro se manifestou nas redes sociais sobre o caso. Paquetá lamentou a acusação formal e afirmou que irá provar sua inocência.

"Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários", declarou Paquetá.



O fato trouxe dúvidas em relação à manutenção do meio-campista na lista do técnico Dorival Júnior. No último domingo, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, falou sobre o tema

"Na terça-feira, vamos tratar sobre a questão do Paquetá. A princípio, não há uma condenação contra o atleta, só indícios. Vamos ouvir todas as possibilidades", disse o presidente da CBF no Futebol Solidário, no Maracanã.