Kompany é o novo treinador do Bayern de MuniqueDivulgação / Bayern de Munique

Publicado 29/05/2024 13:36

Alemanha - O Bayern de Munique anunciou nesta quarta-feira (29) a contratação do ex-zagueiro Vincent Kompany para o cargo de treinador da equipe. O belga, que foi ídolo do Manchester City quando jogador, assinou vínculo com o clube bávaro até o fim de junho de 2027.

"Estou ansioso pelo desafio no Bayern de Munique. É uma grande honra poder trabalhar para este clube, o Bayern é uma instituição no futebol internacional", comemorou Kompany.

Kompany comandou o Burnley, da Inglaterra, nas últimas duas temporadas. Segundo a imprensa europeia, o Bayern desembolsou algo em torno de 12 milhões de euros (cerca de R$ 66,90 milhões) para que o belga rompesse eu contrato com o clube britânico.

Revelado pelo Anderlecht, Vincent Kompany passou pelo Hamburgo, da Inglaterra, antes de chegar ao Manchester City em 2008. O belga defendeu o clube inglês por 11 temporadas, depois voltou ao clube belga para encerrar a sua carreira como jogador.

No Bayern, Kompany será o substituto de Thomas Tuchel. O alemão irá deixar o principal clube do seu país, após uma temporada sem títulos. O Bayern ficou em terceiro lugar no campeonato nacional e foi semifinalista na Liga dos Campeões.