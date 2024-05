Erik ten Hag é o técnico do Manchester United - Oli Scarff/AFP

Publicado 29/05/2024 11:10 | Atualizado 29/05/2024 11:26

Rio - Nem mesmo o título da Copa da Inglaterra trouxe paz para o Manchester United. O gigante inglês pode perder a vaga na Liga Europa, que garantiu com a conquista nacional, por causa do dono, que tem influência sobre o Nice, da França, que também se classificou. O regulamento da Uefa não permite que um mesmo proprietário ou entidade tenha dois ou mais clubes que competem na mesma competição.

Jim Ratcliffe é um bilionário britânico e o maior acionista do grupo INEOS, uma potência global da indústria petroquímica mundial. Ele assumiu o controle do Manchester United em fevereiro deste ano. Além do clube inglês, ele também é o sócio majoritário do Lausanne, da Suiça, e do Nice, da França. O problema é que a equipe francesa também garantiu vaga na Liga Europa e obteve uma melhor classificação nacional.

O Manchester United terminou o Campeonato Inglês em oitavo lugar, enquanto o Nice foi o quinto no Campeonato Francês e obteve a vaga na Liga Europa diretamente pela competição. Assim, o clube francês tem "prioridade" a ficar com a vaga, caso não haja um acordo entre as partes. Dessa forma, o United seria "rebaixado" para a Liga Conferência na próxima temporada.

O Manchester City, rival local do United, vive uma situação semelhante com o Girona, da Espanha. Ambos pertencem ao Grupo City e garantiram vaga na Liga dos Campeões. O grupo, que é dono de 100% do City, tem 47% das ações da equipe espanhola. A Uefa recomendou a venda até que caia para 30% ou transferir todas as ações para um "fundo cego" supervisionado por um painel apontado pela entidade.

No ano passado, o Órgão de Controle Financeiro de Clubes da Uefa (CFCB) autorizou que o Brighton, da Inglaterra, e o USG, da Bélgica, que pertencem a Tony Bloom, disputassem a Liga Europa, assim como o Aston Villa, da Inglaterra, e o Vitória de Guimarães, de Portugal, na Liga Conferência. A principal estratégia adotada foi a alteração de membros dos conselhos de administração das empresas que controlam os clubes, assim teriam decisões tomadas por equipes diferentes, não tendo mais conexão direta com a outra equipe do grupo.