Bronny James ficou quatro meses sem jogar após sofrer uma parada cardíaca no treino na universidade - AFP

Bronny James ficou quatro meses sem jogar após sofrer uma parada cardíaca no treino na universidadeAFP

Publicado 29/05/2024 12:10 | Atualizado 29/05/2024 12:13

Rio - Bronny James já começou a dar indícios do seu futuro na NBA. O filho de LeBron James, astro do Los Angeles Lakers, aceitou convites do time do pai e do Phoenix Suns para realizar treinamentos antes do recrutamento da liga norte-americana, que acontece no dia 26 de junho, no Brooklyn, em Nova Iorque.

Há cerca de duas semanas, Bronny James foi aprovado nos exames médicos da NBA e liberado para o Draft. O filho de LeBron James recebeu mais de dez convites de treinamento, mas aceitou apenas dois: Lakers e Suns, segundo informações de Shams Charania, jornalista especializado em mercado da liga americana.

No ano passado, Bronny James sofreu uma parada cardíaca durante treinamento na Universidade do Sul da Califórnia. Ele perdeu os oito primeiros jogos da temporada universitária. Ele voltou às quadras em dezembro e obteve médias de 4.8 pontos, 2.8 rebotes e 2.1 assistências em 19.4 minutos por jogo.

Há a expectativa que Bronny jogue na mesma franquia do seu pai. LeBron James tem mais um ano de contrato com o Lakers, mas a permanência é escolha do atleta. Entretanto, para jogar ao lado do seu filho em outro lugar, alguém teria que assumir o contrato de US$ 51,4 milhões (R$ 267 milhões).

LeBron James nunca escondeu o desejo de jogar ao lado do seu filho. Em entrevistas recentes, no entanto, mudou o discurso e admitiu que estaria satisfeito em dividir a quadra mesmo como adversários. O Phoenix Suns, por exemplo, não tem espaço na folha para assumir o contrato, exceto que faça trocas.