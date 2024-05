Daniella Chavez - Reprodução / Instagram

Publicado 29/05/2024 13:17

Rio - Neste sábado, Real Madrid e Borussia Dortmund vão decidir, em Londres, a final da Liga dos Campeões. A modelo chilena Daniella Chavez, de 34 anos, estará presente na grande decisão e apontou sua torcida nas redes sociais.

"Já cheguei em Londres para acompanhar a final da Liga dos Campeões. Vou apoiar o Real Madrid. "Hala, Madrid", já estamos aqui. Que seja um grande jogo e que dê Real", afirmou.

A modelo se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.