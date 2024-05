Alex é o novo treinador do Antalyaspor - Divulgação / Antalyaspor

Alex é o novo treinador do AntalyasporDivulgação / Antalyaspor

Publicado 29/05/2024 16:20

Rio - Alex está de volta ao futebol turco. Ídolo do Fenerbahçe, o ex-jogador aceitou o convite para ser treinador do Antalyaspor. Ele desembarcou na Turquia nesta última terça-feira (28) e foi recebido com muita festa pelos torcedores do clube.

Esta será a segunda experiência de Alex como treinador. No ano passado, comandou o Avaí e foi demitido após 17 jogos. Ao todo, foram 6 vitórias, 3 empates e 8 derrotas no clube catarinense. Ele assinou contrato de dois anos com o Antalyaspor.

Alex se tornou ídolo do Fenerbahçe como jogador. No clube de Istambul, disputou 378 partidas, marcou 185 gols e conquistou seis títulos, sendo três do Campeonato Turco, duas Supercopas e uma Copa da Turquia. Ele tem uma estátua, em tamanho real, em frente ao estádio.

O brasileiro chega para substituir Sergen Yalçin. Na última temporada, o Antalyaspor ficou em décimo lugar no Campeonato Turco, com uma campanha de 12 vitórias, 13 empates e 13 derrotas, além de 44 gols marcados e 49 sofridos.