Vini Jr e Rodrygo figuram em top-5 de lista de jogadores mais valiosos do mundoAFP

Publicado 29/05/2024 17:45

Rio - O Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory) publicou nesta quarta-feira (29) um ranking atualizado dos jogadores mais valiosos do mundo. Os brasileiros Vini Jr e Rodrygo, do Real Madrid, figuram entre os cinco primeiros nomes da lista.

Vini Jr e Rodrygo ocupam, respectivamente, a terceira e a quarta colocação do ranking. O jogador revelado pelo Flamengo tem o valor de mercado avaliado em 241 milhões de euros (R$ 1,35 bilhão), enquanto o camisa 10 da Seleção nas últimas partidas tem seu passe estimado em 221 milhões de euros (R$ 1,23 bilhão).

Quem lidera a lista é Jude Bellingham, companheiro de Vini Jr e Rodrygo no Real Madrid. O meia inglês tem seu passe avaliado em 280 milhões de euros (R$ 1,57 bilhão). A segunda colocação fica com o atacante Erling Haaland, do Manchester City, que tem seu valor estimado em 255 milhões de euros (R$ 1,43 bilhão). Phil Foden, companheiro do centroavante no City, fecha o Top-5, com um passe cotado em 204 milhões de euros (R$ 1,14 bilhão).

Outro brasileiro aparece na lista, desta vez entre os 20 jogadores mais valiosos do mundo. Gabriel Martinelli, do Arsenal, ocupa a 11ª colocação do ranking, e tem seu passe avaliado no mercado em 148,2 milhões de euros (R$ 714 milhões).

Confira abaixo a lista dos 20 jogadores mais valiosos do mundo:

1- Jude Bellingham - Real Madrid - 280 milhões de euros

2- Erling Haaland - Manchester City - 255 milhões de euros

3- Vini Jr - Real Madrid - 240 milhões de euros

4- Rodrygo - Real Madrid - 220 milhões de euros

5- Phil Foden - Manchester City - 203 milhões de euros

6- Bukayo Saka - Arsenal - 195 milhões de euros

7- Julián Álvarez - Manchester City - 168 milhões de euros

8- Lamine Yamal - Barcelona - 140 milhões de euros

9- Martin Odegaard - Arsenal - 135 milhões de euros

10- Florian Wirtz - Bayer Leverkusen - 133 milhões de euros

11- Gabriel Martinelli - Arsenal - 127 milhões de euros

12- Cole Palmer - Chelsea - 126 milhões de euros

13- Federico Valverde - Real Madrid - 124 milhões de euros

14- Rasmus Höjlund - Manchester United - 123 milhões de euros

15- Jamal Musiala - Bayern de Munique - 120 milhões de euros

16- Kai Havertz - Arsenal - 116 milhões de euros

17- Josko Gvardiol - Manchester City - 115 milhões de euros

18- Alejandro Garnacho - Manchester United - 112,7 milhões de euros

19- Eduardo Camavinga - Real Madrid - 112,5 milhões de euros

20- Xavi Simons - RB Leipzig - 112,1 milhões de euros