Brasil venceu a Tailândia por três sets a zero pela Liga das NaçõesDivulgação / CBV

Publicado 02/06/2024 10:33

China - Em mais uma noite sem preocupações, o Brasil venceu a Tailândia por três sets a zero e bateu o recorde de vitórias consecutivas na Liga das Nações de Vôlei Feminino. Esse foi o oitavo triunfo seguido da Seleção na competição.

O primeiro set foi o mais equilibrado entre os três. O Brasil saiu atrás no placar para as tailandesas, porém conseguiram reverter o resultado e fecharam em 25 a 22.

Se o primeiro set foi difícil, o segundo já foi muito mais tranquilo. Sem grandes ameaças, o Brasil fechou em 25 a 14. O terceiro foi mais competitivo que o anterior, porém a Seleção conseguiu fechar o jogo em 25 a 17. Gabi, com 13 pontos, e Tainara, com 12, foram as maiores pontuadoras entre as brasileiras.

Com o resultado, o Brasil se mantém na segunda colocação, com 22 pontos, dois atrás da líder, Polônia. O próximo compromisso da Seleção é, justamente, contra as polonesas, no dia 12 de junho, às 9h30 (horário de Brasília), em Hong Kong.