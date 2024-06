Messi e Mbappé durante a final da Copa do Mundo de 2022, no Catar - Kirill Kudryavtsev/AFP

Publicado 13/06/2024 10:51

Rio - Kylian Mbappé voltou a causar polêmica após dar mais uma declaração com tom de superioridade do futebol europeu. O craque francês, que vai defender o Real Madrid a partir da próxima temporada, afirmou que a Eurocopa é mais difícil do que a Copa do Mundo. Entretanto, o argentino Lionel Messi discordou e rebateu relembrando outra declaração do jogador.

"(Mbappé) Também disse que os sul-americanos, não lembro ao certo o que disseram antes do Mundial... Cada um dá a importância à competição que joga", disse Messi, relembrando a declaração do francês sobre o futebol europeu estar mais avançado do que o sul-americano, na véspera da Copa do Mundo de 2022.

"Obviamente que a Eurocopa é uma competição importantíssima, onde estão os melhores, mas estão deixando fora Argentina, três vezes campeã do mundo, Brasil, cinco vezes campeão do mundo, Uruguai, duas vezes campeão do mundo", completou o argentino.

Messi e Mbappé foram companheiros por duas temporadas no Paris Saint-Germain, mas a relação entre eles não fluiu. Em campo, o time com o trio Messi, Mbappé e Neymar não deu certo. O argentino e o francês voltaram a se encontrar na final da Copa do Mundo de 2022, no Catar, conquistada pela Argentina.

"São muitos campeões do mundo de fora (da Eurocopa). No Mundial estão os melhores, todos os campeões, seguramente. E creio que por isso, todo mundo quer ser campeão do mundo", finalizou.

A Copa América será realizada ao mesmo tempo em que a Eurocopa, entre os dias 20 de junho e 14 de julho. A final das duas competições acontecerá no mesmo dia. Messi busca o bicampeonato com a Argentina, enquanto Mbappé sonha com o título inédito da Euro.