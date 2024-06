Fabrício garantiu o empate sem gols no Heriberto Hülse - Ricardo Duarte / SC Internacional

Publicado 14/06/2024 17:27 | Atualizado 14/06/2024 17:30

Destaque do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca deste ano, o goleiro Fabrício foi contratado pelo Internacional em abril e disputou sua primeira partida de Brasileirão como titular na última quinta-feira (13). Ele foi o responsável por defender a meta colorada e garantir o empate sem gols com o São Paulo, no Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

Fabrício foi, inclusive, eleito o craque da partida. No total, ele fez cinco defesas, sendo quatro de finalizações de dentro da área.

Três jogos pelo Inter, gols sofridos e mais alguns milagres para a conta. Partida espetacular, Fabrício!pic.twitter.com/QtcJKReOVZ — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 14, 2024

O goleiro, de 38 anos, fez somente sua terceira partida como titular no Internacional. Agora, com a convocação de Rochet para a seleção uruguaia, ele receberá mais oportunidades no clube gaúcho.

No início deste ano, Fabrício foi um dos principais jogadores da surpreendente campanha do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. As negociações com o Internacional, inclusive, avançaram antes mesmo dele entrar em campo pela segunda partida da final diante do Flamengo.