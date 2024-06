Anderson Silva e Terry Crews celebram amizade - Reprodução / Instagram

Anderson Silva e Terry Crews celebram amizadeReprodução / Instagram

Publicado 14/06/2024 16:34

Rio - No Brasil para assistir a luta entre Anderson Silva e Chael Sonnen, Terry Crews, o Julius em "Todo Mundo Odeia o Chris", posou ao lado do Spider. No Instagram, o lutador celebrou a amizade dos dois e comentou sobre a suposta luta que aconteceria entre eles.

"Descreva um vínculo duradouro de amizade que prospera com dedicação e conexão genuína", iniciou Anderson Silva na legenda da publicação no Instagram. "Destaque o valor da amizade como o tesouro mais precioso da vida além da família, enfatizando a sua resiliência diante do tempo, distância e desafios", seguiu.

"Capture a essência da alegria e realização que vem de nutrir um relacionamento tão significativo. Obrigado, meu irmão, Terry Crews", finalizou o lutador, que se prepara para sua "última dança", que acontece neste sábado (15), em São Paulo, marcando a despedida nos esportes de combate.

Nos Stories, do Instagram, Anderson compartilhou o momento em que se encontrou com o ator. Os dois trocaram abraços e falaram sobre a suposta luta que aconteceria entre eles. Para divulgar o último combate de Anderson Silva, Terry Crews publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que aceitava ser o último oponente de Spider.

"Muitas pessoas falaram para mim: 'porque você vai lutar com o Terry'. É brincadeira! Não é real", disse Anderson Silva aos risos com Terry Crews. "Depois de que eu postei aquilo [vídeo aceitando a luta], as pessoas ficaram tipo: 'Não! Ele vai te matar! Não faça isso, nós te amamos, cara!'", respondeu o ator bem humorado.

Em seguida, Terry falou sobre como se sente por poder acompanhar de perto a última luta de Anderson. "Obrigado por vir", agradeceu o atleta. "Eu estou tão, tão orgulhoso de estar aqui, porque você significa tanto para mim, para o país, para o esporte e você é meu amigo. Eu estou tão feliz e não poderia estar mais honrado de estar aqui com você. Você é um herói. A lenda", elogiou o ator.



Além do famoso Pai do Chris em "Todo Mundo Odeia o Chris", Terry Crews acumula outros papéis de sucesso, como Latrell em "As Branquelas", Terry Jeffords em "Brooklyn Nine-Nine", Hale Caesar na franquia "Os Mercenários" e mais.

'Última dança' de Anderson Silva será contra Chael Sonnen



Anderson e Sonnen já se enfrentaram em duas oportunidades, ambas no MMA e pelo UFC. No primeiro encontro, em 2010, Anderson superou o americano com uma épica finalização no último round. A revanche ocorreu em 2012, no UFC 148, com novo triunfo do Spider, dessa vez por nocaute técnico no segundo assalto.



Atualmente com 49 anos de idade, Anderson Silva está na seleta lista de lutadores que fazem parte do Hall da Fama do UFC e, em sua carreira no MMA, contabilizou 34 vitórias, 11 derrotas e uma luta sem resultado. Pelo Ultimate, onde ostentou o posto de campeão peso-médio por anos, foram 17 triunfos, sete reveses e uma luta sem resultado.



Ao se despedir oficialmente do UFC no ano de 2020, o Spider migrou para o Boxe profissional, onde fez três combates oficiais e um de exibição. O brasileiro derrotou Julio César Chávez Jr. e Tito Ortiz, respectivamente, empatou com Bruno Azeredo e em sua última apresentação, em outubro de 2022, foi derrotado por Jake Paul na decisão unânime.



Dois anos mais jovem em relação a Anderson Silva, Chael Sonnen possui no MMA um cartel com 31 resultados positivos, 17 derrotas e um empate. O americano chegou a disputar cinturões no UFC em duas divisões de peso, nos médios e nos meio-pesados, respectivamente. O polêmico lutador encerrou sua passagem no MMA pelo Bellator, onde fez sua última apresentação em junho de 2019, sendo derrotado pelo brasileiro Lyoto Machida.