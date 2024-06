Torcedor escocês mostrou partes íntimas na TV após ter saia levantada - Reprodução

Torcedor escocês mostrou partes íntimas na TV após ter saia levantadaReprodução

Publicado 14/06/2024 14:55

Alemanha - O repórter alemão Steffen Schwarzkopf, da Welt TV, passou por uma situação constrangedora nesta sexta-feira (14). Ao mostrar o clima em Munique para o jogo de abertura da Eurocopa, entre Alemanha e Escócia, ele decidiu entrevistar um grupo de torcedores adversários, mas a situação fugiu do controle.

Enquanto o repórter conversava com os torcedores, que se estavam animados e em bom número, um dos escoceses levantou a saia do amigo, que ficou com as partes íntimas completamente expostas ao vivo na TV.

Após o ocorrido, a câmera voltou rapidamente para o jornalista, que ficou visivelmente envergonhado com a situação e tentou segurar o riso, enquanto os amigos caíram na gargalhada e continuaram cantando e bebendo.

Alemanha e Escócia se enfrentam no jogo de abertura da Eurcopa nesta sexta-feira (13), às 16h, na Allianz Arena.