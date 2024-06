Aos 21 anos, Yan Couto foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal e fez sua estreia diante da Venezuela, quinta - Vitor Silva / CBF

Publicado 14/06/2024 14:29 | Atualizado 14/06/2024 14:39

Rio - A CBF emitiu nota oficial na tarde desta sexta (14), após Yan Couto afirmar na última quinta (13) que recebeu um pedido para não usar cabelo rosa enquanto estiver na Seleção . No comunicado, que não cita o lateral e sua mudança de visual, a entidade reafirmou seu "compromisso com o direito à autoexpressão e que cada jogador tem autonomia sobre sua própria aparência."

A entrevista de Yan Couto à jornalista Yara Fantoni gerou polêmica nas redes sociais. O lateral revelou que acatou o pedido e mudou seu visual a partir dos jogos contra Inglaterra e Espanha, em março. Ele também se apresentou ao Brasil para a disputa da Copa América com o cabelo preto.

Após a fala do jogador, uma lista de orientações a serem seguidas no Brasil foi divulgada pelo "Uol", onde a ideia da CBF é "limpar a imagem" da Seleção e dar mais seriedade.



Confira a nota oficial da CBF

"A CBF reafirma seu compromisso com a liberdade, a pluralidade, o direito à autoexpressão e livre construção da personalidade de cada indivíduo que trabalhe na entidade ou defenda a Seleção Brasileira. Para a entidade, o desempenho do colaborador fala por si só.

O compromisso da CBF é com o bom futebol e as melhores práticas de gestão. Cada colaborador ou atleta deve ter autonomia sobre sua própria aparência, credo, orientação sexual, expressão de gênero.



Desde o início da atual gestão, a CBF tem como uma das prioridades a luta contra o racismo e qualquer tipo de preconceito no futebol. A entidade é parceria do Observatório da Discriminação Racial no Futebol e do coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQ+, e está sempre aberta a novas iniciativas para que o futebol brasileiro se torne um espaço mais inclusivo e livre de preconceito."