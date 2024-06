Chadi Riad foi negociado com o Crystal Palace, da Inglaterra - Divulgação / Barcelona

Publicado 14/06/2024 14:52

Rio - O Crystal Palace, da Inglaterra, está prestes a ser vendido por John Textor. Em meio a isso, o clube inglês anunciou nesta sexta-feira (14) a contratação de uma promessa do Barcelona, da Espanha. O zagueiro marroquino Chadi Riad, de 20 anos, foi contratado por 15 milhões de euros (cerca de R$ 85 milhões) e assinou contrato até junho de 2029.

Revelado no Barcelona, o zagueiro jogou apenas uma partida oficial pelo time principal, além de 37 jogos pela equipe B do clube catalão. Chadi Riad foi negociado com o Real Betis por empréstimo na temporada 2023/24, onde disputou 30 partidas, sendo 26 pelo Campeonato Espanhol, duas pela Copa do Rei e duas pela Liga Conferência.

O desempenho de Chadi Riad chamou a atenção do Crystal Palace. O clube inglês se destaca com apostas e desenvolvimento de jovens talentos. Nos últimos anos, como o zagueiro Marc Guéhi, o meio-campista Eberechi Eze e o atacante Michael Olise foram contratados desta maneira e hoje despertam interesse de grandes equipes no mercado.

Sem abandonar os compromissos com o clube para a próxima temporada, John Textor planeja a venda de suas ações. A Eagle Football é dona de 45% do Crystal Palace e procura um investidor para comprar a sua parte. A decisão do empresário americano está ligada a não participação majoritária no time inglês, além do interesse na compra do Everton.