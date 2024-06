Romário é presidente e jogador do America - Wandré Silva/America

Publicado 14/06/2024 16:52

Rio - Recuperado de um desconforto muscular, o presidente e jogador Romário vive a expectativa de poder estrear pelo America. O Baixinho cravou sua vaga entre os relacionados para o duelo deste sábado (15), com o Araruama, às 14h45 (de Brasília), no Giulite Coutinho, em Mesquita, pela quinta rodada da Série A2 do Campeonato Carioca.

"Vou começar no banco de novo, mas a probabilidade de entrar no jogo dessa vez é muito maior do que foi na estreia contra o Petrópolis. Estou muito bem de saúde e bastante entrosado com o grupo. Se eu tiver a chance de entrar, tenho certeza que vai dar bom", disse Romário.

Campeão da Série A2 com o Mecão em 2009, quando abandonou a aposentadoria pela primeira vez, ele reforçou o equilíbrio do torneio na atual temporada.

"Esse campeonato é muito difícil. Não é nada que a gente não esperava, pelo contrário, todos já imaginávamos esse equilíbrio. Temos que respeitar todos os times. No último jogo, não jogamos bem, mas arrancamos um empate. Sabemos que temos totais condições de conseguir essa classificação."

O America lidera a Segundona do Carioca com 10 pontos, dois a mais do que Maricá e Duque de Caxias.