Goodison Park, estádio do Everton, da InglaterraAFP

Publicado 14/06/2024 16:49

Inglaterra - Alvo de John Textor e 777 Partners, o Everton, da Inglaterra, está próximo de anunciar seu novo dono. O empresário americano Dan Friedkin, proprietário e presidente da Roma, chegou a um acordo com o britânico Farhad Moshiri para comprar o clube inglês. As informações são da emissora inglesa "Sky Sports".

Antes do empresário americano, a 777 Partners, empresa dona da SAF do Vasco, tinha um acordo para adquirir 94% dos direitos do Everton. Entretanto, o negócio não se concretizou, pois o

Com isso, John Textor, dono da SAF do Botafogo, surgiu como um grande interessado na compra do Everton. O empresário americano estava disposto a vender suas ações no Crystal Palace, clube inglês onde possui 45% das ações, para efetuar a compra da outra equipe do país, mas