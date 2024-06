Luis Roberto, Everaldo Marques, Natália Lara, Gustavo Villani e Rogério Corrêa narrarão Olimpíadas na Globo - Reprodução

Luis Roberto, Everaldo Marques, Natália Lara, Gustavo Villani e Rogério Corrêa narrarão Olimpíadas na GloboReprodução

Publicado 26/06/2024 19:54

Rio - A Globo definiu o time de narradores que será responsável pelas transmissões das Olimpíadas na TV aberta. Luis Roberto, Everaldo Marques, Natália Lara, Gustavo Villani e Rogério Corrêa foram os escolhidos para comandar as 14 horas diárias de cobertura que a emissora pretende entregar.

Luis Roberto será a principal voz dos Jogos. Ele viajará a Paris para transmitir a cerimônia de abertura, mas volta ao Brasil para tocar o resto da cobertura nos Estúdios Globo. Everaldo Marques, com moral na emissora, aparecerá como segundo nome mais importante da cobertura.

Natália Lara, a única mulher, terá como principal missão trabalhar nos jogos do Brasil no futebol feminino, além de outras modalidades que podem pintar de acordo com a demanda.

Gustavo Villani também será responsável por algumas disputas importantes, mas dividirá as atenções com as rodadas do Campeonato Brasileiro, que seguirão normalmente neste período. O mesmo vale para Rogério Corrêa, narrador titular da emissora em Minas Gerais, que vai para sua quinta cobertura de Olimpíada na Globo.

As Olimpíadas de Paris acontecerão entre os dias 26 de julho e 11 de agosto.